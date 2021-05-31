Москва, , 14:08 — REGNUM Угроза отключения России от SWIFT труднореализуема, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Сергей Дроздов.

«А последствия таких действий будут более негативными для самой этой международной межбанковской структуры и учредивших её банков, чем для России.

Существуют несколько альтернативных возможностей для перевода средств между банками, а вот сама система SWIFT в результате отключения России потеряет часть оборотов и часть удобства для пользователей.

США, конечно, способны влиять на SWIFT — ранее система была вынуждена передавать США доступ к информации о транзакциях под предлогом борьбы с терроризмом.

В 2018 году от системы были отключены ряд иранских банков. Однако обороты банков, которых коснулись эти ограничения, не сопоставимы с финансовыми потоками между Россией и странами Запада.

Тут же речь идет о довольно серьезном финансовом уроне и фактически добровольной передаче этих транзакций конкурирующим системам», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что международная система совершения платежей SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России.

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