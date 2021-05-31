Москва, 31 мая 2021, 14:07 — REGNUM Повестки дня России и Соединенных Штатов перед встречей лидеров двух стран не совпадают, заявил 31 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Рябков добавил, что встречной готовности «наблюдается гораздо меньше и реже».
Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая глава Белого дома США Джо Байден во время выступления в штате Делавэр сообщил, что он намерен поднять тему прав человека во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве 16 июня. Также ожидается, что лидеры двух стран обсудят вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружением.
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