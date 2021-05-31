Рамалла , 31 мая 2021, 14:07 — REGNUM Власти Палестины зарегистрировали российскую однокомпонентную вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт». Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.
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«РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» министерством здравоохранения Государства Палестина. В январе текущего года в Палестине также была зарегистрирована двухкомпонентная вакцина «Спутник V», — говорится в сообщении пресс-службы.
Вакцина была одобрена палестинскими властями в рамках ускоренной процедуры «emergency use authorization».