Пермь, , 14:06 — REGNUM Стартовал основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В Пермском крае ЕГЭ сдают более 13,7 тыс. человек, из которых 12,3 тысячи являются выпускниками текущего учебного года, сообщает 31 мая пресс-служба краевой администрации.

Сегодня, 31 мая, проходят первые экзамены по географии, литературе и химии. Их выбрали более 3 тыс. человек, в том числе в резервные дни.

Во время основного периода ЕГЭ в регионе будет функционировать 104 пункта проведения экзаменов, большинство из них (71) — на базе школ, а остальные — на дому и в медорганизациях. За проведением экзамена наблюдают 900 общественников, что вдвое больше, чем в прошлом году. Для контроля проведения ЕГЭ камеры видеонаблюдения установлены в 71 школе.

Добавим, в 2020 году в регионе ЕГЭ сдавали чуть более 10,2 тыс. выпусников.

Напомним, в 2021 году ЕГЭ сдают те выпускники, которые планируют поступление в вузы. Остальные проходят итоговую аттестацию в формате Государственного выпускного экзамена. Таких в Пермском крае свыше 1,6 тыс. выпускников.

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