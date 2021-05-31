Нур-Султан, , 14:06 — REGNUM Казахстанская полиция выкупила у населения 26,5 тыс. единиц огнестрельного орудия за денежное вознаграждение, сообщает издание Zakon. kz со ссылкой на МВД республики.

По данным МВД, в Казахстане прошло уже десять таких акций. За это время граждане за деньги сдали 26,5 тыс. единиц огнестрельного оружия, 123 взрывных устройства и 120 кг взрывчатых веществ.

В республике регулярно проходят акции по добровольной сдаче оружия. Граждане Казахстана, принимающие участие в этой акции, освобождаются от ответственности.

Отметим, 31 мая на брифинге выступил официальный представитель МВД Казахстана Нурдильда Ораз. По его словам, с 17 мая в Казахстане проходит акция «Оружие». Во время оперативно-профилактических мероприятий изъято 328 единиц огнестрельного оружия.

В результате проверки выявлено 3196 нарушений, в том числе 2404 нарушений правил хранения и ношения оружия.