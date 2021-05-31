Ижевск, , 14:03 — REGNUM В автомобиле на улице Славянское шоссе в Ижевске был задержан мужчина, который, по данным оперативников, причастен к незаконному обороту наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

В ходе личного досмотра у задержанного обнаружили и изъяли более 300 граммов наркотиков синтетического происхождения.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ («Незаконное хранение и перевозка наркотических средств в крупном размере»). По месту жительства задержанного при обыске было изъято еще несколько граммов запрещенных веществ.

«За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — подчеркнули в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе по решению Индустриального суда Ижевска заключены под стражу участники преступной группы за производство и сбыт наркотических средств в особо крупном размере на территории Удмуртии. По версии следствия, трое местных жителей с помощью специального оборудования и химических средств в подпольной лаборатории на территории одного из садоводческих товариществ производили наркотики с целью сбыта и доставляли их в места хранения. В ходе следствия из тайниковых закладок было изъято 26 кг запрещенных веществ.

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