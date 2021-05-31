Черкесск, , 14:02 — REGNUM В Карачаево-Черкесии появятся 12 новых автогородков для организации обучения учащихся школ и дошкольников правилам безопасного поведения на дороге. Для их оборудования было закуплено 12 комплектов учебно-методических площадок по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Денежные средства на эти цели выделило министерство промышленности и торговли республики, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Автогородки будут установлены в разных городах и селах республики. С их помощью дети будут изучать Правила дорожного движения, знакомиться с правилами безопасного поведения на проезжей части.

Напомним, в 2020 году в результате проведенных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения количество мест концентрации ДТП на дорожной сети Карачаево-Черкесии сократилось до 64%. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем ежегодном послании парламенту региона.