Москва, , 14:02 — REGNUM После попыток разместить в мае 2021 года во время акции «Бессмертный полк» фотографии нацистских преступников следственный комитет РФ возбудил уголовные дела. Как уточнила 31 мая официальный представитель СК Светлана Петренко, фигурантами стали жители нескольких регионов России, а также граждане Украины.

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В следственном ведомстве добавили, что уголовные дела расследуются по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

«В числе фигурантов уголовных дел житель Оренбургской области Андрей Акимов, Сергей Сахаров из Томской области, а также жители Украины Дмитрий Алексеенко и Михаил Пух», — сказала Петренко.

По данным следствия, эти люди в мае 2021 года разместили на сайте «Бессмертного полка России» заявки, содержащие сведения и фотографии Гитлера, Геббельса, изменника Родины Власова. Такие действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных Нюрнбергским трибуналом, подчеркнули в СКР.

Также проводится проверка в отношении жителя Свердловской области Алексея Пономарева, который пытался разместить в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны фотографию лица, не имеющего отношения к победе советского народа над гитлеровской Германией.

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«По местам жительства ряда лиц проведены обыски, изъята компьютерная техника, средства связи», — добавил официальный представитель следственного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в День Победы, 9 мая, на сайт онлайн-шествия «Бессмертного полка» были совершены массированные хакерские атаки, пресечены множественные попытки размещения фотографий нацистов. Все данные о приславших их людях были переданы в Следственный комитет России.