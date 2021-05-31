Барнаул, , 14:02 — REGNUM То, что мошенники стали обманывать граждан России при «приеме на работу», новой схемой обмана не является. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил алтайский правоохранитель — автор телеграм-канала u_crimes_brn:

«Это обычный обнал. Находят дурачка, «заливают» ему деньги, «лох» даёт им «мобильный» банк, жулики снимают черный нал, отмывая его через кредитную историю «лоха». Стандартный алгоритм в новой упаковке».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что речь идёт о новой схеме обмана известили РИА Новости со ссылкой на данные компании Bi.Zone. Чтобы получить высокооплачиваемую работу, для которой не требуются специальные навыки, мошенники предлагают соискателю открыть новый счет в банке, подключить дистанционное обслуживание или просто передать учетные данные для «перевода заработной платы».

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