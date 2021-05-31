Самара, , 14:04 — REGNUM Гроза с дождем ожидается в Самарской области. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сообщается, что ночью и днем 1 июня в регионе может пройти гроза с дождем. Температура воздуха днем может подняться до 24 °C.

Отмечается, что ночью 2 июня по области также ожидается гроза с дождем, а вот днем осадков и грозы не ожидается.

Сотрудники МЧС по региону рекомендуют жителям во время грозы не выходить из дома, закрыть окна, двери и дымоходы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области 24 мая был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха.