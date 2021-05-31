Волгоград, , 15:21 — REGNUM Российская певица и телеведущая Ольга Бузова прокомментировала сообщения нескольких СМИ о её выступлении на концерте в Волгограде. Об этом 31 мая сообщает издание Super.ru.

По данным издания, Бузова категорически опровергает слова СМИ о её выступлении на фестивале в состоянии алкогольного опьянения. «Это полный бред. Я уже привыкла, что обо мне постоянно что-то придумывают… Этого всего нет. В моей гримерке есть только вода без газа, докторская колбаса и полотенца. Как уже все знают: хотите, чтобы были просмотры, напишите едкий материал про Бузову», — процитировало певицу Super.ru.

Также Ольга Бузова отметила, что планирует подать в суд на СМИ, оклеветавшее её. «Я думаю, что мы подадим в суд на это СМИ, разместившее порочащую и лживую информацию обо мне. Как мне сообщили, это был специальный заказной материал, чтобы сорвать мне подписание контракта», — добавила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ольга Бузова выступила на фестивале ParkSeason Fest в Волгограде. Во время концерта певица сделала неожиданное заявление: «Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет, и я дура».

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