Таллин, , 14:01 — REGNUM С 9 июня возобновляются регулярные автобусные рейсы из Таллина в Санкт-Петербург, прерванные год назад эпидемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщила эстонская автобусная компания Lux Express. Рейсы будут осуществляться четыре раза в неделю (ранее автобусы ездили по маршруту не менее четырех раз за день — ИА REGNUM).

Сообщается, что по понедельникам и пятницам автобус из Таллина будет отправляться в 7:00 по местному времени (совпадает с московским), а из Санкт-Петербурга — в 17:15. По средам и воскресеньям отправление из Таллина в 15:45, а из Санкт-Петербурга — в 7:30.

Пересечение границы будет осуществляться по той же процедуре, что и раньше, но пересекать границу смогут только пассажиры, у которых есть такое право согласно установленным Эстонией и Россией правилам и ограничениям.

По словам исполнительного директора автобусной компании Ингмара Рооса, возобновление регулярного маршрута было согласовано с государственными учреждениями.

В автобусах будет действовать требование обязательного ношения масок, которые пассажирам будут раздавать бесплатно. Кроме того, в автобусах модернизировали систему вентиляции. Пассажирам также предлагается возможность выкупить пустое сиденье рядом со своим местом, уплатив за это половину стоимости билета.