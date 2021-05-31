Красноярск, , 14:00 — REGNUM В рамках расследования уголовного дела о массовом отравлении красноярцев питьевой водой предъявлено обвинение одному из руководителей ресурсоснабжающей организации. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 мая в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Напомним, в конце января 2021 года жители многоэтажных домов Октябрьского района Красноярска начали массово обращаться в медучреждения с признаками острой кишечной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту массового отравления красноярцев питьевой водой было возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 236 УК РФ).

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В ГСУ СКР уточнили, что установлена причастность к произошедшему первого заместителя гендиректора ООО «КрасКом». Ему предъявлено обвинение.

По предварительной версии следствия, 28 января на водозаборе «Гремячий лог» произошла авария. Подача воды в Октябрьском районе была временно прекращена. В магистральной сети питьевого водоснабжения снизилось давление. Так как уровень воды в резервуаре чистой воды на водозаборе «Гремячий лог» был низким, в ряде многоквартирных домов ограничили водоснабжение.

Обвиняемого своевременно проинформировали о данной аварии. В ведомстве подчеркнули, что в нарушение санитарно-эпидемиологических правил и своих должностных обязанностей он после ремонтных работ допустил подачу воды ненадлежащего качества потребителям. Перед подачей воды не провели профилактические и проверочные мероприятия, направленные на выявление инфекции. Трубопровод магистральной сети не промыли и не продезинфицировали.

После многочисленных жалоб жителей обвиняемый не прекратил подачу воды. В итоге водой отравились более 150 человек. Они признаны потерпевшими по уголовному делу. Расследование продолжается.

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