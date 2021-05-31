Новосибирск, , 14:00 — REGNUM В Новосибирске открылся ещё один пункт вакцинации от коронавируса. Он заработал в Новосибирском зоологическом парке имени Р. А. Шило», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Дополнительный пункт Клинической консультативно-диагностической поликлиники №27 работает на территории парковки в будние дни с 11:00 до 17:00, в выходные — с 10:00 до 15:00 (время местное)», — рассказали в мэрии города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новосибирская область получила первую партию вакцины «КовиВак» — 3900 комплектов. Это третья вакцина от коронавируса, доступная новосибирцам.

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