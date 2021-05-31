Анкара, , 14:06 — REGNUM Племянник проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в попытке госпереворота в Турции, задержан и доставлен в страну. Об этом сообщает 31 мая телеканал NTV.

Селяхаддина Гюлена привезли из-за рубежа сотрудники Национальной разведорганизации Турции (МИТ). Где именно его задержали, не сообщается.

Ранее племянник проповедника покинул страну при содействии участников «террористической организации фетхуллахистов» (ФЕТО). Разведка располагает информацией о связях Селяхаддина с некоторыми руководителями ФЕТО, включая членов консультационного совета.

Власти Турции разыскивали Селяхаддина за участие в вооруженной террористической группировке.

Как сообщало ИА REGNUM, исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, которого Анкара считает организатором неудавшегося переворота, проживает в США.

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