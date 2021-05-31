Нур-Султан, , 13:59 — REGNUM Казахстанская авиакомпания Fly Arystan запустила регулярные авиарейсы по маршруту Туркестан — Бишкек, сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Авиарейсы планируется выполнять два раза в неделю на воздушном судне А-320. Первый самолет отправился из Туркестана в Бишкек 31 мая. Коммерческая загрузка рейса составила 60%.

В министерстве отметили, что запуск новых авиарейсов в Туркестане направлен на развитие туризма в этом регионе.

Отметим, с 9 июня авиакомпания Air Astana запустит регулярный авиарейс по маршруту Алма-Ата — Самарканд. Стоимость авиабилета в обоих направлениях составит 69,5 тыс. тенге ($162).