Москва, , 14:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин знает о дополнительных доходах российских металлургов в 2020 году из-за высоких цен, однако виновных в сверхприбылях искать не стоит. Об этом 31 мая заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Да, президент знает, действительно цены были очень высокие, действительно образовались дополнительные прибыли», — сказал он.

Также представитель Кремля уточнил, что «президенту об этом известно», и добавил, что правительство РФ, как об этом ранее рассказал первый заместитель председателя правительства страны Андрей Белоусов, занимается данным вопросом «вместе с участниками бизнеса».

«Здесь вряд ли нужно искать виновных, это экономическая жизнь: бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги», — также отметил Песков.

При этом он уточнил, что, «когда возникает какая-то диспропорция, государство эту диспропорцию выравнивает».

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера в ответ на вопрос о том, насколько допустимы такие высказывания в адрес крупного бизнеса, рекомендовал обратиться с данным вопросом к правительству РФ или непосредственно к Белоусову.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель председателя правительства страны Андрей Белоусов заявил, что в минувшем году российскими металлургами было получено около 100 млрд рублей сверхдоходов и данные средства должны быть возвращены в государственный бюджет в виде налогов.