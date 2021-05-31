Москва, , 14:03 — REGNUM По итогам января — апреля 2021 года Россия стала шестой среди европейских стран по количеству проданных лёгких коммерческих автомобилей до 3,5 тонн (сегмент LCV). Об этом сообщается в отчёте Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

Больше всего машин сегмента LCV в отчётный период было реализовано во Франции. Здесь такие автомобили купили 40 198 автолюбителей. Таким образом, число проданных лёгких коммерческих машин в этой стране выросло по сравнению с прошлым годом в 5,7 раза.

На втором месте по количеству проданных LCV находится Великобритания с результатом 30 440 проданных авто, что в девять раз больше, чем год назад. Тройку лидеров замыкает Германия, где за первые четыре месяца нынешнего года было реализовано 23 430 автомобилей сегмента LCV (+70,8%).

На четвёртом и пятом местах в списке находятся Италия (16 800 ед.) и Испания (15 879 ед.).

По данным АСЕА, всего в прошлом месяце в Европе было продано 180 048 новых лёгких коммерческих автомобилей — в 3,4 раза больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Напомним, по итогам апреля 2021 года российские дилеры продали 14 028 легких коммерческих автомобилей. Это в 2,6 раза больше, чем в апреле год назад.

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