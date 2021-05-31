Калуга, 31 мая, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Калужская область вошла в число лидеров среди регионов страны по уровню вовлеченности населения в онлайн-голосование по выбору территорий для благоустройства. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Вячеслав Лежнин.

Иллюстрация министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области

Всероссийское голосование по проектам благоустройства на 2022 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» завершилось 30 мая. Голосование проводилось во всех 24 муниципальных районах и двух городских округах области. Возможность сделать свой выбор была предоставлена жителям области старше 14 лет. Во всех муниципалитетах в полном объеме достигнуты запланированные показатели по количеству жителей, принявших участие в голосовании. Калужская область отмечена Министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации в числе первых регионов, обеспечивших выполнение контрольных показателей по уровню вовлеченности населения. Наибольшую активность в выборе территорий проявили жители Дзержинского, Сухиничского и Медынского районов.

«Официальные итоги голосования с указанием победивших территорий будут опубликованы Минстроем России с 7 по 11 июня, но уже сейчас главам администраций необходимо приступить к подготовке дизайн-проектов и формированию сметной документации», — отметил Вячеслав Лежнин.