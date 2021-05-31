Скопье, , 15:27 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 30 мая сообщил журналистам о том, что в стране в третий раз была успешно проведена трансплантация сердца. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

По его словам, в результате пятичасовой операции новое сердце было пересажено 39-летней женщине. Операцию провела врач Мая Мойсова-Миёвска в сотрудничестве с кардиологом Сашко Ёвевым, академиком Заном Митревым, Марьяном Сокаровски, врачом Василем Папестиевым, Таней Анджушевой.

По словам министра, ранее в стране прошло две успешных операции по пересадке органов мужчине были пересажены две почки, взятые у недавно умершего мужчины с согласия его семьи.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярске хирурги впервые прооперировали пациента с донорским сердцем