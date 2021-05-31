Москва, , 13:57 — REGNUM Прогноз аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), согласно которому в 2021 году восстановительный рост экономики РФ может составить 3,5%, имеет все шансы сбыться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин.

«Прогноз АКРА может сбыться. Российская экономика адаптируется к коронавирусным проблемам, локдауны не предвидятся. Совокупный спрос растёт быстрыми темпами и в отдельные месяцы даже превышает допандемийные показатели. Вспомним, как ранее Всемирный банк улучшил прогноз ВВП на 0,2 процента, — сказал Ковригин. — Конечно, «дотянет» ли рост ВВП до 3,5 процентов — сказать сложно. Это же в абсолютном значении двух лет рост на полпроцента. Сейчас же больше наблюдается рост восстановительный — после пандемии. Он может выйти за пределы восстановления, но для этого необходимы отказ от жесткой санкционной борьбы держав, как минимум нейтральная денежно-кредитная политика (отказ от резкого повышения ключевой ставки), удержание коридора цен на нефть на мировом рынке в пределах 62−72 долларов за баррель».

Ковригин призвал не забывать, что российская экономика остаётся во многом сырьевой, и ее рост сильно зависит от динамики нефтяных котировок.

«Пока, однако, в ОПЕК и среди других нефтеэкспортеров сюрпризов не ожидается — по крайней мере об этом можно судить по их риторике. Однако любой катаклизм на нефтяном рынке либо резкое изменение политики ЦБ способны нанести серьёзный удар по восстановительному росту российской экономики», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, основным фактором, который мог бы затормозить рост российской экономики, может быть реакция на очередную волну коронавируса.

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