Москва, , 13:56 — REGNUM Основным фактором, который мог бы затормозить рост российской экономики, может быть реакция на очередную волну коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов, рассуждая о темпах роста экономики РФ в 2021 году.

«Лучший прогноз относительно темпов российской экономики всегда тот, который последний. Времена настали волатильные, и экономические настроения меняются чаще, чем погода за окном, — сказал он. — Главным фактором торможения российской экономики могла бы стать реакция на очередную волну коронавируса, поэтому отказ от жестких ограничительных мер поддержал оптимизм и ожидания роста ВВП России минимум на 3,5% в 2021 году».

Хотя, как подчеркнул Ордов, пока динамика ВВП свидетельствует о потенциале роста в 4%.

«Рыночная конъюнктура благоволит, но при этом и негативные проявления в виде инфляционных процессов также усилились, — заметил экономист. — Остается большим вопросом: по итогам 2021 года среднестатистический гражданин больше выиграет от роста экономики или потеряет по причине опережающего роста цен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирный банк улучшил свой прогноз по темпам роста экономики РФ.

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