Ялта, Крым, , 13:55 — REGNUM Главный специалист отдела департамента муниципального контроля администрации Ялты обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили 31 мая в пресс-службе Главного Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

По версии следствия, в феврале этого года чиновник был направлен для оформления административного правонарушения — вырубки без разрешительной документации строительной организацией в пгт. Ореанда ценных пород деревьев на участке, который является охраняемой зоной. Однако протокол на месте он не составил.

Только после того, как чиновник узнал о проведении следственных действий в отношении его коллеги, он составил уже подложный протокол и направил материал для рассмотрения в комиссию при администрации Ялта. При этом срок привлечения нарушителей к ответственности к этому времени уже истёк. Таким образом, власти не смогут взыскать с компании 6,3 млн рублей восстановительной стоимости зеленых насаждений.

Правонарушение выявили оперативные сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Следователи устанавливают все обстоятельства совершения преступлений.