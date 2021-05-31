Сарапул, Удмуртия, , 13:55 — REGNUM В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Сарапула по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), ч. 1 ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших»). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, мужчина зимой 2021 года периодически стал приходить к одинокой матери, которая проживала с 11-летней дочерью. В марте мужчина, пребывая в состоянии наркотического опьянения, остался ночевать в квартире, пока мать ребенка спала, он совершил в отношении девочки действия сексуального характера. Через несколько дней он вновь пришел, но матери не оказалось дома. Девочка пыталась выгнать обвиняемого, пригрозив, что вызовет полицию. Мужчина задушил девочка и надругался над ее телом.

С места преступления обвиняемый скрылся, но был задержан на следующий день. «За совершенные деяния предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — подчеркнули в надзорном ведомстве. По существу дело будет рассматривать Верховный суд Удмуртии.

Читайте также: В Удмуртии задержали подозреваемого в убийстве 11-летней девочки

Как сообщало ИА REGNUM, изначально уголовное дело было возбуждено только по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Кроме того, было открыто дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») по факту бездействия должностных лиц органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних.

После задержания мужчина был арестован решением Сарапульского городского суда по ходатайству следствия.

Читайте также: Обвиняемого в убийстве 11-летней девочки в Удмуртии заключили под стражу