Варшава, , 13:55 — REGNUM 30 мая в Хожуве (Польша) закончился девятый командный чемпионат Европы по лёгкой атлетике. По итогам сорока дисциплин (20 мужских и 20 женских) титул чемпионов Европы получила сборная Польши. Об этом сообщает Polskie Radio.

«Бело-красные» набрали в общей сложности 181,5 очко. Второе место заняла сборная Италии с результатом в 179 очков, а на третьем месте расположилась сборная Великобритании, набравшая 174 очка. В пятерку лидеров также вошли Германия (171 очко) и Испания (167).

Самая титулованная сборная этого турнира — команда России — после четырёх побед в шести первых турнирах из-за санкций не принимала участие в нынешнем чемпионате.