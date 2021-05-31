Киев, , 13:55 — REGNUM Народ Украины сохраняет здравомыслие, а вот в правящем слое процессы деградации налицо, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 31 мая, комментируя высказывания бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Как сообщалось ранее, Климкин заявил, что причина скептического отношения США и ЕС к перспективам вступления Украины в НАТО — позиция населения страны: более половины граждан Украины не хотят вступления в альянс, отметил он.

« Да, украинскому правящему слою «не повезло» с народом: народ в отличие от него сохраняет здравомыслие. А вот в правящем слое на Украине процессы деградации налицо. Люди типа Климкина и нынешнего Кулебы настойчиво толкают Украину по пути усиления конфронтации с Россией; Зеленский и компания усиливают тоталитарно-шовинистический, русофобский характер режима. О нацистах типа Алексея Гончаренко и говорить не приходится — тут диагноз давно очевиден.

Есть ли надежда на самостоятельные внутренние изменения на Украине? Их пока нет, ибо киевский режим поймал волну общей западной агрессивности к России и русским и старается «выехать» на ней. Волна эта, однако, не вечна; она будет спадать. Чем индифферентнее и одновременно жёстче наша страна будет вести себя по отношению к этой политике, тем быстрее она изменится. Чем теснее будет наше взаимодействие с Китаем, тем более существенными будут эти изменения.