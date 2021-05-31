Москва, , 13:54 — REGNUM России не следует опасаться отключения от системы SWIFT. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии Роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал соответствующие опасения представителей МИД РФ.

«России не стоит опасаться отключения от SWIFT. Если проанализировать последние действия американской администрации, то можно смело прогнозировать, что в ближайшей перспективе политика США в отношении России вернется к старому, доброму «мирному сосуществованию». Конечно же, США будут постоянно давить на нас, вводить те или иные санкции, но разворот от политики жесткой конфронтации мы видим уже сейчас, — сказал Пальченко. — Больше нет «игры на уничтожение» в отношении «Северного потока — 2», не поддержана истерика в отношении России касательно посадки самолёта в Минске».

Как полагает Пальченко, США избавляются от наследия предыдущего президента Америки Дональда Трампа.

«Очевидна смена политики безоговорочной поддержки в отношении Израиля, продолжается работа с Ираном в восстановлении ядерной сделки, совершенно иная риторика в отношении Саудовской Аравии и многое другое, — пояснил эксперт. — На фоне усиления давления в адрес Китая всё вместе это позволяет говорить о том, что с Россией будут договариваться и точно совершать сделки. SWIFT ничто не угрожает».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что развитие децентрализованных финансов давно превратило SWIFT в «музей под открытым небом».

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