Москва, , 13:53 — REGNUM В последнее время потенциальная опасность глобального вооружённого конфликта вновь стала рассматриваться всерьёз. Об этом 31 мая заявил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский на телеканале «Россия 24».

«Раньше я был в меньшинстве. Но в последнее время всё больше и больше моих коллега говорят то же самое, и причём это не просто политологи, это такие люди, как Уильям Перри, который был главой Пентагона», — заявил Лозанский.

«Больше ста экспертов, в том числе, к сожалению, ушедший недавно Джордж Шульц (госсекретарь США в 80-х годах), что это постепенное сползание к ядерной катастрофе. И буквально несколько дней назад об этом заявил начальник генштаба США во время выступления перед выпускниками военной академии ВВС США. И сказал, что нужно сделать всё возможное, чтобы этого избежать», — указал он.

Ранее Евросоюз направил США проект совместного заявления, в котором предлагается ответ на «модель негативного поведения» и «враждебные действия» России, Документ приурочен к встрече президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным, которая может пройти 15−16 июня в Швейцарии.