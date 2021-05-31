Пермь, , 13:53 — REGNUM В Оренбургской области выявили 67 новых заражений коронавирусом, что на один меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 31 мая оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С конца марта 2020 года в регионе зарегистрировано 44 265 носителей коронавируса, среди которых 3678 детей. На 100 тыс. населения приходится 2258,51 факта заболевания.

Выздоровели 40 623 оренбуржца. На сегодняшний день в COVID-центрах пребывают 430 пациентов. Состояние 153 человек оценивается как тяжелое.

Жертвами коронавирусной инфекции стали 980 человек. За последние сутки подтверждено четыре летальных исхода.