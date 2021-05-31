Ростов-на-Дону, , 13:52 — REGNUM В Ростовской области резко сократились темпы вакцинации от COVID-19, следует из информации, опубликованной на сайте донского правительства 31 мая.

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 442 098 человек (всего лишь +766 за сутки), обе дозы антиковидной вакцины получили 331 432 человека (всего лишь +725 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что темпы вакцинации жителей Ростовской области от коронавируса заметно снизились в последней декаде мая. Для сравнения: 21 мая прививку от коронавируса получили порядка восьми тысяч человек.

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