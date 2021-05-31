Магас, , 13:52 — REGNUM Ингушетии предоставили федеральную субсидию на поддержку деятельности организаций в сфере искусств. Так, республика получит 66 млн рублей на развитие театров, капитальный ремонт детских школ искусств и укрепление материально-технической базы домов культуры, сообщил министр культуры региона Темерлан Дзейтов.

По его словам, денежные средства выделены в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Культура малой родины». Часть субсидии будет распределена между тремя профессиональными театрами и театром юного зрителя Ингушетии.

Еще часть денег пойдет на создание материально-технической базы двух домов культуры. Кроме того, денежные средства на ремонт получит детская школа искусств в городе Назрани. Он начнется уже 1 июля 2021 года и завершится в октябре текущего года.