Улан-Удэ, , 13:49 — REGNUM Первые летние дни в Бурятии не принесут долгожданного тепла. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятского гидрометцентра, на большей части территории республики пройдут дожди, в горных районах ожидается мокрый снег, местами сильный.

Ветер северо-западный, порывы до 17−22 метров в секунду. Температура местами ночью будет достигать — 2,-7 градусов. Днём столбик термометра поднимется до 12−17 градусов тепла.

Снег в горных районах ожидается и в ночь на 2 июня. Днём преимущественно без осадков, местами короткие грозовые дожди.

«Ветер северо-западный 6−11, при грозах порывы до 15−18 м/с. Температура ночью +1,+7, по северу и юго-западу местами — 1,-6, заморозки, днем +19,+24, местами +10,+15», — отметили синоптики.