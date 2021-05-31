Москва, , 13:49 — REGNUM До встречи президент РФ Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена никаких санкций, в том числе таких серьезных как отключение от SWIFT, не будет, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Не стоит также забывать, что доля нерезидентов в ОФЗ составляет 18,8%, а во free float (количество акций в свободном обращении) российских фишек — 30−40%.

Изначально, каждый восьмой ваучер был скуплен структурами известного американского инвестиционного банкира с российскими корнями Бориса Йордана.

Банк России внимательно держит руку на пульсе. У российского регулятора есть прямой контакт со штаб-квартирой и московским офисом SWIFT, где подтвердили, что все будет работать штатно, без каких-либо проблем.

Плюс в случае отключения России от SWIFT на Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) можно будет спокойно перевести внутрироссийский трафик.

Рядовые российские граждане часто путают отключение от SWIFT и блокировку карт VISA. Карта VISA вряд ли уйдет из РФ, как никак, Россия — первая/вторая экономика Европы, пятая/шестая в мире.

При этом для внутренних платежей никто не мешает рядовому гражданину РФ завести дополнительную карту российской платежной системы «МИР» и спать абсолютно спокойно», — высказал свое мнение экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, международная система совершения платежей SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

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