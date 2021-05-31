Москва, , 13:49 — REGNUM На ближайшем саммите лидеров США и России Джо Байден наверняка пообещает Владимиру Путину то, что никогда не будет и не может быть выполнено. Об этом 31 мая заявил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский на телеканале «Россия 24».

«Сейчас, когда всё больше и больше людей знающих говорит, что мы на грани третьей мировой войны, главное, что будет обсуждаться — как нам избежать вот этой трагедии. Ну и вторая причина Байдена — потому что он обеспокоен, как и весь Запад, сближением России и Китая. И он будет пытаться выдать России пряники, чтобы это движение остановить», — заявил Лозанский.

Тем не менее, Россию вряд ли удовлетворят предложения американской стороны, отметил он.

«Я думаю, что это абсолютно нереально. Здесь не может быть никакого торга, и тем более, что все те обещания, которые давали Горбачёву, мы знаем, чем они кончились», — указал эксперт.

Ранее Евросоюз направил США проект совместного заявления, в котором предлагается ответ на «модель негативного поведения» и «враждебные действия» России, Документ приурочен к встрече президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным, которая может пройти 15−16 июня в Швейцарии.