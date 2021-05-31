Бишкек, , 13:47 — REGNUM Международная ассоциация развития намерена предоставить Киргизии $10 млн (735,9 млн рублей) в качестве гранта и еще $10 млн в виде кредита под 0,75% годовых. Об этом заявил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам.

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По словам главы минздрава, эти деньги киргизские власти планируют направить на закупку вакцин от коронавируса и медицинских средств индивидуальной защиты.

В свою очередь замминистра экономики и финансов Мирлан Байгончоков сообщил, что займ будет выдан республике на 38 лет, из которых льготный период составляет 6 лет.

Также он отметил, что из этих денег около $530 тысяч (39 млн рублей) потратят на услуги консультантов и покрытие операционных услуг.

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