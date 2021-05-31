Берлин, , 13:46 — REGNUM В отношении России нужно проводить курс жесткости и диалога, заявила сопредседатель «Союза-90"/"Зелёных» Анналена Бэрбок, которая была выдвинута от партии в канцлеры ФРГ.

«Я считаю правильным курс диалога и жесткости по отношению к России», — заявила она в интервью Bild.

Она также добавила, что санкции в отношении Москвы должны оставаться в силе, а строительство газопровода «Северный поток — 2» необходимо остановить.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральное правление «Зелёных» 19 апреля выбрало Бэрбок кандидатом в канцлеры. Окончательно претендента на пост главы правительства утвердят на съезде в июне. Ранее Бэрбок уже выступала с резкими высказываниями в адрес России, также она известна как противник проекта «Северный поток — 2».

Так, ранее Бэрбок заявила на пресс-конференции, что в отношениях с Россией и Китаем ЕС следует проявлять жесткость, но «оставаться в диалоге».

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