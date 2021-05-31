Таллин, , 13:46 — REGNUM Председатель крупнейшей Центристской партии Эстонии, спикер парламента страны Юри Ратас не будет выдвинут своей партией в числе кандидатов на пост президента Эстонии. Об этом заместитель председателя Центристской партии Яанус Карилайд заявил порталу ERR, комментируя многочисленные публикации в республиканской прессе.

Баллотирование Ратаса он назвал маловероятным: «Сегодня нам это ясно. Центристская партия активно ищет кандидата в президенты, который наберет в парламенте Рийгикогу не менее 68 голосов. И это не Юри Ратас».

По словам Карилайда, сам Ратас склоняется к идее не бороться за пост главы государства, а продолжать исполнять обязанности руководителя главного законодательного органа страны — национального парламента.

Юри Ратас — самый популярный политик Эстонии по итогам социологических опросов. Возглавлял мэрию Таллина, был вице-спикером парламента. С 2016 по 2021 год был премьер-министром страны.

Выборы президента Эстонии пройдут в августе нынешнего года. В стране отсутствуют прямые президентские выборы, главу государства назначают в национальном парламенте при поддержке не менее 68 голосов.