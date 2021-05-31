Уфа, , 13:47 — REGNUM Историческая мечеть открылась в одном из сел Башкирии. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба Духовного Управления мусульман республики.

Сообщается, что на ее открытие прибыли духовные лидеры пяти субъектов РФ и представители Духовного Управления мусульман России. Мечеть была открыта в селе Бураево.

«Чтением аятов Корана предварили открытие Исторической мечети — «Тарихи мечеть». Священные строки озвучил Муфтий Пензы хафиз Корана Ислям Дашкин», — говорится в сообщении пресс-службы управления.

Официально открыл мечеть Муфтий Башкирии Айнур хазрат Биргалин, который подчеркнул, что основание этой мечети было заложено еще в 1914 году и сейчас она открывается для богослужений.

«Поистине, это историческое и знаковое событие не только для бураевцев, но и для всей уммы Башкортостана и всей нашей страны», — приводит пресс-служба его слова.

Он также отметил, что теперь нужно наполнить жизнью эту мечеть, а оживляют ее прихожане.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в двух районах Башкирии создадут историко-культурные центры.