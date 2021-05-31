Пермь, , 13:45 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявили 97 заражений коронавирусом, что на один больше, чем днем ранее, сообщает 31 мая оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Общее число носителей коронавируса в регионе достигло 57 468. Показатель заболеваемости составил 2210,9 на 100 тыс. населения. Прикамье занимает 71 ранговое место среди субъектов РФ. В Перми зарегистрировано 30 548 случаев заражения (53,2%).

С начала пандемии в Пермском крае от болезни оправились 51 668 человек. Жертвами COVID-19 стали 2430 пермяков, в том числе восемь — за последние сутки.