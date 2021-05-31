Керчь, Крым, , 13:45 — REGNUM Сотрудники администрации города Керчь Республики Крым были эвакуированы утром 31 мая из-за поступившего сообщения о минировании.

Сотрудников и посетителей эвакуировали из здания около 09:20, также эвакуация была проведена из здания, в котором располагаются департамент труда и социальной защиты населения, городское управление ЖКХ, сообщил «Крым24».

После проверки здания администрации сотрудники вернулись на свои места. Опасных предметов силовики не нашли.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая из здания Крымского федерального университета имени Вернадского эвакуировали сотрудников и студентов.