Москва, , 13:43 — REGNUM В России будут созданы места в школах более чем для 640 тысяч учеников. Об этом сегодня, 31 мая, в ходе оперативного совещания с вице-премьерами сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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«Мы продолжаем создавать дополнительные места в школах […] По поручению президента ведётся строительство новых школ. Часть из них уже готовы, предстоит построить ещё около 800. Создать дополнительные места для более 640 тысяч школьников», — уточнил премьер-министр.

По его словам, на эти цели планируется направить в 2021 году почти 33 млрд рублей. Эти средства в федеральном бюджете уже зарезервированы, подчеркнул глава российского правительства.

«Всего в ближайшие три года правительство направит (на строительство школ — прим. ИА REGNUM) около 145 млрд рублей», — добавил Мишустин.

Он сообщил, что школы строятся в том числе и с использованием механизма государственно-частного партнёрства.

«Во время рабочей поездки в Алтайский край с таким предложением по двум образовательным организациям обратился регион. Поддержали эти проекты», — сказал Мишустин.

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Он рассчитывает, что благодаря таким решениям дети быстрее пойдут в новые, современные школы.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле президент страны Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию заявил, что в России до конца 2024 года будут построены ещё 1300 новых школ для одного миллиона детей. Также будет закуплено не менее 16 тысяч школьных автобусов.