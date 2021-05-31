Барнаул, , 13:43 — REGNUM Инициатива с выплатой пособий гражданам России, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, вызывает много вопросов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Комментируя предложение, которое обнародовал заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов он, в частности, отметил:

«Идея хорошая, но вопросов к ней очень много. Что подразумевается под термином «люди, оказавшиеся в трудной ситуации»? Если речь идёт о тех, кто официально считаются бедными (то есть те, чей доход ниже прожиточного минимума), то это порядка 20 миллионов человек. А как быть тогда с остальными?

Ведь по разным неофициальным данным и оценкам бедных в стране от четверти до половины от всего населения — с ними то как быть? И каков будет размер этого пособия — если несколько тысяч, то оно не решит проблему.

Поэтому мне ближе подход «Справедливой Росиии» о введении в стране справедливого базового дохода — без каких-либо оговорок и «критериев нуждаемости» выплачивать из федерального бюджета всем семьям с детьми (по статистике среди семей с детьми уровень бедности в стране максимальный среди всех категорий граждан) по 10 тысяч рублей на человека, а с 2027 года выплачивать эту сумму всем гражданам России. Только такими радикальными мерами мы сможем решить проблему бедности — главную, на наш взгляд, сегодняшнюю проблему в стране».

Как сообщало ИА REGNUM, с инициативой ввести пособия для людей, оказавшихся в трудной ситуации, выступил заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. По его совам, это поможет решить проблему бедности.

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