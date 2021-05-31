Брюссель, , 13:59 — REGNUM Теперь при подаче заявлений на получение краткосрочной шенгенской визы документы будут проверяться более тщательно. Об этом 31 мая сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Заграничные паспорта Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Уточняется, что на минувшей неделе Европейский совет утвердил постановление о внесении изменений в Визовую информационную систему (VIS), которая действует в ЕС с 2011 года. Последняя будет расширена за счет внесения новых данных для борьбы с незаконной миграцией.

Как отмечается, теперь в них будут также включать не только сведения о краткосрочных визах (как в настоящее время), но и о долгосрочных и видах на жительство, которые разрешают свободное передвижение по Шенгенской зоне.

Также указывается, что информация от подавших заявление будет проверяться с использованием соответствующих баз данных безопасности и миграции, а в дальнейшем VIS планируется сопрячь не только с Шенгенской информационной системой, а также с системой въезда-выезда из ЕС, с Европейской системой разрешений на поездки (ETIAS) и с базами Европола и Интерпола.

Кроме того, в VIS включат отсканированную страницу с биографическими данными владельца визы, взятую из его заграничного паспорта или другого официального проездного документа. При этом при подаче заявления также будет необходима цифровая фотография (в том числе для детей в возрасте до шести лет).

Помимо этого, дети в возрасте от шести лет должны будут проходить дактилоскопию, а максимальный возраст для данной процедуры составит 75 лет, так как у людей более старшего возраста, как считают эксперты, качество отпечатков пальцев снижается.

Вместе с тем подчеркивается, что данные изменения не будут работать сразу, так как вначале Европарламентом должен быть принят для этого правовой акт, а потому, вероятнее всего, система VIS начнет работать только в 2022 году. При этом в данный момент многие страны ЕС из-за пандемии SARS-CoV-2 приостановили выдачу виз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в отношениях Европейского союза и России на сегодняшний день сохраняется напряжённость.