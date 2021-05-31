Москва, , 13:43 — REGNUM Советский и российский актёр Филимон Сергеев обнаружен мёртвым, сообщает 31 мая «Пятый канал».

Тело, как уточняет СМИ, было найдено в квартире артиста на Верхней Красносельской улице. При этом предполагается, что смерть наступила примерно за три часа до обнаружения по естественным причинам.

Филимону Сергееву было 79 лет. Он сыграл в двух десятках различных картин. Одной из первых стала роль в фильме «Женитьба Бальзаминова», где он сыграл башмачника. Также актёр снимался в работах «Штрихи к портрету В. И. Ленина», «Россия молодая», «Михайло Ломоносов» и телесериале «Две судьбы».