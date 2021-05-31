31 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 14:29 — REGNUM Прошлой осенью родители первоклассников, которые ходят в частную школу Нью-Йорка со стоимостью обучения в $55 тыс. в год, были шокированы, узнав, что их детям преподают половое просвещение и в столь раннем возрасте рассказывают об онанизме. Администрация школы сообщила, что родители просто неправильно интерпретировали школьный материал.

Продажа ребёнка (по мотивам В.Верещагина) Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако после того, как на прошлой неделе издание The Post выпустило статью о том, как в классе детям рассказывали про фильмы для взрослых, родители вновь атаковали школу. На уроках детям также объясняли, что родители или бабушки с дедушками не должны к ним прикасаться без разрешения. Некоторые согласились, что это, возможно, поможет уберечь детей от домогательств, но другие родители ужаснулись и заявили, что это крайность.

Пользователи социальной сети Twitter бурно обсудили данную тему и почти единодушно согласились, что дети в первом классе (6−7 лет) слишком малы для подобных обсуждений и даже для такой «прогрессивной страны», как США, половое просвещение в первом классе кажется ненормальным явлением.

«Детям в первом классе 6−7 лет. Немного рановато, особенно без разрешения родителей», — написал пользователь под ником @PedanticPerson.

Начальная школа в США Woodleywonderworks

«В государственных школах происходит то же самое?» — поинтересовался @EricGForster1.

«Что происходит в этой школе (Dalton), и почему родители не забирают оттуда детей? Неужели тяжело найти нормальную школу?» — спрашивает @EverydayFinance.

«Как такое допустили? Когда я была в школе, в 5-м классе, девочкам отдельно от мальчиков рассказывали про месячные и про основы репродуктивной системы. Родителей просили подписать разрешение. Я думала, это вообще нелегально не предупреждать родителей», — заявила @LeelaGupta4.

«Я вот что не могу понять, если вы можете себе позволить отправить ребенка в Dalton, почему вы не можете себе позволить забрать его оттуда?» — спросила @benevolentnonce.

«Мои дети закончили школу до того, как появились эти либеральные курсы. Если бы я увидел это сейчас, я бы перевел детей на домашнее образование и договорился с другими родителями нанимать репетиторов», — заявил @Jmleng1.

«Это напоминает педофилию. Это незаконно. Те, кто спонсирует, поддерживает и рекламирует это, должны быть изолированы от детей», — пишет @AdamantPluto.

«Америка сходит с ума. Я боюсь, что безумие распространяется и по другим странам. А были времена, когда США являлись примером», — выразил мнение @amrutheshwaro.

«Заставляет меня гордиться, что я не покупаюсь на всю эту ультрапрогрессивную чушь», — заявила @luissanxez.

«Зачем этому учить? Не думаю, что у детей не хватает знаний по этой теме. Половое созревание обычно отвечает за это», — рассказал @BadArbiter.

«Мне так жалко современных детей. Нет времени, чтобы просто побыть ребенком. Я не думал о мастурбации в начальной школе. Мы катались на великах, лошадях, играли в веревочки, настольные игры, и над нами не наседала мама. Гуляли по 3 км в школу и обратно», — пишет @JesseygirlSusan.

Занятия в авиамодельном кружке Дома пионеров. СССР

«В «Дивном новом мире» «эротические игры» начинаются в начальной школе. Цель — разделить секс с моральными обязательствами и родительством, потому что это угрожает мировому господству», — написал @aaronsibarium, сделав отсылку к антиутопическому сатирическому роману писателя Олдоса Хаксли. Отметим, что на Западе этот роман часто сравнивают с развитием современных США.

«Если даже эти родители не могут что-то изменить, представьте, с чем приходится сталкиваться родителям, чьи дети ходят в обычные школы», — отметил @deplirable_diva.

Напомним, в публикации The Post сообщается, что деньги на уроки по половому воспитанию в школе Dalton в 2012 году выделил семейный американский фонд Pershing Square Foundation, основанный Биллом Экманом и его женой Карен. Фонд выделил $450 тыс.