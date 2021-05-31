Екатеринбург, , 14:12 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 95 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в профильном оперативном штабе региона.

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Для сравнения, почти столько же носителей было зарегистрировано 29 мая 2021 года (96 человек), а 30 мая в области зафиксировали 99 носителей. Всего в регионе подтверждено 89 295 случая заражения с марта 2020 года.

38 выявленных за минувшие сутки носителей живут в Екатеринбурге (38 человек), остальные — жители Арамильского городского округа, Березовского, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Кировграда, Краснотурьинска, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Серова, Староуткинска и Сысертского городского округа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге начали вакцинацию от COVID-19 прямо в здании городского цирка.

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