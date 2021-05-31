Джакарта, , 13:40 — REGNUM Cпасатели помогли 11 туристам, застрявшим на скале у пирса Багалбатре, в индонезийском округе Сукабуми, сообщает Antara.

Туристы оказались в ловушке, потому что уровень воды в море внезапно поднялся, появились волны. Спасатели выехали на место, чтобы помочь застрявшим туристам. Все были спасены спустя шесть часов нахождения в ловушке.

Согласно собранной информации, шесть туристов приехали из Сукабуми, а пять — из Богора. Отдыхающие собирались осмотреть туристические достопримечательности и порыбачить.