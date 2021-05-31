Ростов-на-Дону, , 13:39 — REGNUM Инженеры Южного военного округа совершат сплав, посвящённый 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Старт будет дан 1 июня в Каменском районе Ростовской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного военного округа 31 мая.

Военные инженеры совершат водных поход по рекам Северский Донец, Дон, через Цимлянское водохранилище и Волгодонской канал в реку Волга. Понтонёры пройдут более 600 километров. По пути будут сделаны остановки в Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Усть-Донецке, Константиновске, Волгодонске, а также в Пятиморске и Волжском.

В состав речной экспедиции понтонного подразделения будут включены два парома. На демонстрационном будет представлена экспозиция средств инженерного вооружения, жилой паром предназначен для проживания участников сплава.

В ходе сплава также будут проведены тактико-специальные учения.

К 22 июня понтонные подразделения прибудут к Мамаеву кургану.