Москва, , 13:50 — REGNUM Причина увеличения цены за участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) неизвестна пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Предприниматели сами должны решать, по силам ли им такие расходы, заявил он 31 мая журналистам.

«Нет, я, к сожалению, не могу объяснить», — ответил представитель Кремля на вопрос о повышении стоимости для участников ПМЭФ.

Разъяснить формирование цены, предположил он, сможет организатор форума, Фонд Росконгресс.

Экономический форум, добавил он, должен быть в первую очередь мероприятием для бизнеса. Бизнес в форуме активно участвует, при этом кто-то считает условия участия неподъёмными, а кто-то — приемлемыми для себя, это уже дело бизнеса, сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Петербургский международный экономический форум в 2021 году запланирован с 2 по 5 июня. Он пройдёт в очном формате и будет посвящён экономике «новой реальности».

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