Москва, , 13:39 — REGNUM Сербия никогда не поддержит санкции, направленные против России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая, об этом заявил председатель Народной скупщины Ивица Дачич по итогам встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

«Я бы хотел еще раз повторить, что Сербия никогда не присоединится к санкциям против РФ, которые вводят международные организации или отдельные страны», — сказал Дачич.

Отношения между Сербией и Россией находятся на самом высшем уровне за всю историю, прочные связи между государствами выстроены на многих уровнях. Белград никогда не намерен присоединяться к санкциям против РФ, заявил ранее Дачич на открытии Русского балканского центра в Белграде.

Читайте также: В Сербии заявили об огромном значении российской поддержки